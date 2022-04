Stiri pe aceeasi tema

- Rusia intenționeaza sa trimita profesori din cadrul școlilor militare la razboi, in Ucraina, potrivit informațiilor publicate de Comandamentul Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit sursei citate, rușii accelereaza mobilizarea pe teritoriul sau. Țara agresoare incearca sa inroleze in razboi profesori…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a dat asigurari ca țara sa nu va incalca sanctiunile internationale impuse Federatiei Ruse ca urmare a invaziei in Ucraina. Singura vulnerabilitate este cea legata de gazele naturale. Maia Sandu declara ca Bancile din Republica Moldova respecta toate restrictiile…

- Analistul militar Marian Zidaru a explicat ca Ucraina trebuie sa reziste in continuare ca pana acum, insa discursurile președintelui Zelenski ar trebui sa fie mai moderate in ceea ce privește solicitarea de „no-fly zone”. Se vorbește foarte mult in ultima vreme despre cum ar putea NATO sa ajute in continuare…

- Zelenski a declarat in interviul oferit, ieri, presei ruse, ca iși dorește sa semneze un acord cu Romania pentru protejarea limbii romane in statul vecin, in semn de respect fața de minoritatea romana. Este pentru prima data cand Ucraina vine cu o asemenea abordare, in condițiile in care romanii constituie…

- Delfinariul din Constanța va gazdui refugiați speciali din Ucraina. Respectiv patru delfini și trei lei de mare, din Harkov, sunt așteptați in noua lor casa de pe litoralul romanesc. Consiliul Județean Constanța face toate demersurile pentru relocarea in siguranța a mamiferelor marine, potrivit Radio…

- Mulți se intreaba in aceste zile de ce nu intervine ONU in Ucraina. Atat oamenii simpli, cat și analiștii se axeaza pe aceasta intrebare. „Tehnic, pentru ca este vorba de Consiliul de Securitate in care Rusia este membru permanent, nu se pot trimite trupe ONU, decat in eventualitatea improbabila in…

- Cateva sute de persoane, romani si ucraineni, au participat, sambata, in Bucuresti, la un protest impotriva invaziei rusesti din Ucraina. Participantii s-au adunat in jurul orei 16,00, in Piata Victoriei, dupa care, la ora 18,00, au plecat spre ambasada Rusiei, pentru a continua protestul la adresa…

- Vasile Barbuța este un roman care traiește in Ucraina, aproape de granița cu Romania. El vorbește cu calm despre situația actuala din țara vecina, dar ceea ce spune nu este liniștitor, te infioara și intristeaza totodata. Vasile Barbuța este unul dintre cei 150.000 de romani care locuiesc in Ucraina.…