Stiri pe aceeasi tema

- In vederea prevenirii raspandirii infecției cu COVID-19, Primaria comunei Dobroești vine in sprijinul persoanelor de peste 65 ani, fara aparținatori, pentru a minimaliza riscul de contaminare. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 494 Acestea pot apela numarul de telefon 0374.555.673…

- Un transport cu 176 de pachete care conțin alimente de stricta necesitate, donate de filiala Alba a Crucii Roșii Romane, a ajuns in aceasta dimineața la Aiud. Acestea sunt destinate persoanelor considerate vulnerabile, in fața extinderii epidemiei de COVID-19, din Municipiul Aiud și vor fi distribuite…

- Beneficiari: personalul medical si auxiliar din spitale, persoanele fara adapost, batranii singuri si oamenii izolati la domiciliu. La nivelul parohiilor s-a initiat recrutarea de tineri voluntari pentru ajutorarea, impreuna cu preotii, a persoanelor vulnerabile.

- Presedintele Klaus Iohannis a facut apel, luni, la pensionari sa limiteze orice deplasare in afara domiciliului, cu exceptia celor de stricta necesitate. "Dragi pensionari, nu va expuneti inutil unui risc urias, limitati orice deplasare in afara domiciliului, cu exceptia celor…

- Acțiuni intreprinse pentru dezinfectarea zonelor publice din Baia Mare! Primarul Municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș : “Am continuat și astazi, dar vom derula și in perioada care urmeaza acțiuni de dezinfectare a zonelor publice in municipiul Baia Mare: locuri de joaca, mijloace de transport…

- Sambata, 8 februarie 2020, de la ora 10.00, in Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca, va avea loc dezbaterea publica privind Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2020. Proiectul de buget poate fi consultat pe site-ul instituției www.primariaclujnapoca.ro , sectiunea…

- Edilul a primit, în Sala de Sticla a Primariei, vizita unei delegații de studenți și profesori de la Universitatea din Delaware. Delegația a venit la Cluj-Napoca pentru un curs comun cu studenții Facultații de Științe Politice, Administrative și ale Comunicarii (FSPAC) din cadrul Universitații…

- Compania Nationala Posta Romana a anuntat luni ca, in aceasta luna, distribuirea pensiilor se va decala din cauza ca banii pentru drepturile sociale ajung in conturile Postei Romane, incepand cu 7 ianuarie, „asa cum se intampla la fiecare inceput de an”, iar pensionarii isi vor primi…