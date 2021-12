Stiri pe aceeasi tema

- Atenție la cozonacii din comerț! Semnal tras de Protecția Consumatorilor. Cozonacii din comerț conțin E-uri care ar trebui sa ingrijoreze consumatorul, spune președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor...

- Autoritatea Nationala Pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) ii atentioneaza pe cei care vor sa cumpere de sarbatori cozonaci din comert ca din analiza mai multor produse se constata "existenta unor E-uri care ar trebui sa ingrijoreze consumatorul".

- In preajma sarbatorilor, unele dintre preparatele considerate nelipsite de pe mesele romanilor de pretutindeni sunt cozonacii.Daca in trecut se punea un accent deosebit pe preparearea cozonacului in mod individual, "in casa", astazi, avand in vedere dezvoltarea locatiilor tip patiserii, consumatorul…

- Criza politica ce dureaza deja de cateva saptamani si situatia actuala dificila din domeniul sanatatii creeaza conditii din ce in ce mai dificile pentru mediul de afaceri din Romania si duc la o pierdere suplimentara a increderii in sectorul privat, avertizeaza

- Acord de parteneriat strategic la nivelul județului Argeș. Piteștiul este, in Romania, exemplu de buna practica in parteneriatul administrației cu mediul de afaceri! Președintele Uniunii Naționale a Patronatului Roman (UNPR), Ioan Lucian, a participat, ca inițiator, la semnarea Acordului de Parteneriat…

- Camera de Comerț și Industrie Suceava și colegii de serviciu au pierdut in data de 13 octombrie un coleg drag și apreciat, pe domnul ing. Dumitru Malașinca.Absolvent al Facultații de Mecanica din cadrul Universitații Tehnice din Iași in anul 1966, a ...

- Produsele Facebook sunt daunatoare copiilor si provoaca divizari, a afirmat o fosta directoare a companiei, Frances Haugen, devenita avertizor de integritate, într-o audiere care a avut loc marti în Congresul Statelor Unite, transmit Reuters și news.ro. ”Sunt aici astazi pentru ca…

- CCIR susține politici și masuri adaptate la realitațile comunitații de business, axate pe asigurarea predictibilitații și a transparenței, fiind o organizație garant al stimularii inițiativei antreprenoriale și atragerii de investiții autohtone și straine. Astfel, imbunatațirea permanenta a cadrului…