Protecția Consumatorilor a amendat magazinul Auchan, din Galați, cu 13.000 lei In cursul ultimei luni din 2022, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Galați a verificat modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in magazinul din municipiu al lanțului de hipermarketuri Auchan. Comisarii CJPC Galați au aplicat 3 amenzi contravenționale, in valoare totala de 13.000 lei si 1 avertisment. ”Abaterile de la legislație constatate de comisarii galațeni, in timpul controalelor, s-au referit la: – comercializarea unor legume și fructe depreciate calitativ, cu mucegai, modificate organoleptic, cu ambalaj deteriorat – utilizarea unor vitrine… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

