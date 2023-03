Prostitutie: DIICOT a retinut un tanar care actiona prin metoda loverboy

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Craiova au dispus retinerea pentru o durata de 24 ore a unui inculpat, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane si violenta in familie. In cauza, s a retinut ca, inculpatul din orasul Filiasi, judetul Dolj, a revenit in tara in toamna anului 2021 dupa executarea unei pedepse cu inchisoarea pentru infractiunea de proxenetism intr un penitenciar din Franta ...