Stiri pe aceeasi tema

- Regis Philbin, cunoscutul prezentator al emisiunii „Vrei sa fii milionar?” din Statele Unite ale Americii a murit, vineri, la varsta de 88 de ani, informeaza People.Cunoscutul om de televiziune, care avea probleme cu inima, a incetat din viața in Connecticut, din cauza unui atac de cord. „Familia și…

- CHIȘINAU, 4 iul - Sputnik. Daca in mod tradițional președintele Igor Dodon iși posteaza mesajele pe pagina de Facebook in doua versiuni, romana și rusa, iata ca astazi textul sau are și a treia versiune – in engleza. Și asta pentru ca mesajul sau este adresat președintelui american Donald Trump.…

- Iranul a emis un mandat de arest și a cerut ajutor de la Interpol pentru a-l reține pe președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, și pe alte cateva zeci de persoane, acuzandu-le ca ar fi organizat, la inceputul lunii ianuarie, uciderea intr-un raid cu drona, pe aeroportul din Bagdad, a…

- Candidat la președinția Statelor Unite ale Americii, democratul Joe Biden a declarat ca George Floyd, americanul de culoare ucis la finalul lunii mai, „va schimba lumea”, informeaza BBC.Aflat in Houston, Texas, Joe Biden s-a intalnit cu familia lui George Floyd. La final, rivalul lui Donald Trump a…

- Donald Trump a anuntat ca Statele Unite au depasit cu mult pandemia de coronavirus, cu toate ca aproximativ 1.000 de oameni continua sa moara in fiecare zi.Comentand datele cu privire la somaj, Donald Trump a laudat forta economiei americane."Avem cea mai mare economie din istoria lumii. Și aceasta…

- Barack Obama a salutat miercuri „schimbarea de mentalitate” la americanii care manifesteaza impotriva rasismului si violentelor politiei. Fostul presedinte al Statelor Unite crede ca acest lucru ar putea conduce la reforme la nivel national, potrivit The New York Times . Predecesorul lui Donald Trump…

- Un alt anunț șocant al președintelui Statelor Unite ale Americii. Donald Trump a anunțat ce medicament ia, preventiv, pentru tratarea Covid-19. Liderul de la Casa Alba n-a ținut cont ca inclusiv profesioniștii din adminstrația sa privesc cu rezerve eficiența medicamentului in tratarea infecției cu noul…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite al Americii, a vorbit despre situația din țara sa și din intreaga lumea și susține ca va exista un vaccin impotriva coronavirusului pana la finalul anului 2020. Conducatorul american a vorbit la Fox News despre faptul ca marile companii farmaceutice lucreaza…