Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Șoferii al caror ITP a expirat au dreptul sa circule maxim 24 de ore dupa revenirea in țara. Propunerea legislativa votata de catre Senat Miercuri, Senatul a adoptat propunerea legislativa pentru completarea privind circulatia pe drumurile publice, care prevede ca sanctiunile pentru lipsa…

- Senatul a adoptat, miercuri, in sedinta de plen, o propunere legislativa pentru completarea OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, care prevede ca sanctiunile pentru lipsa inspectiei tehnice periodice (ITP) sa opereze, pentru cei aflati in strainatate, la revenirea in tara, dupa 24…

- Senatul a adoptat, miercuri, in plen, o propunere legislativa care prevede ca pe pagina web a Institutului National de Sanatate Publica va fi implementata o aplicatie de tip portal, prin care consumatorii vor avea acces la o harta interactiva cu valorile analizelor de laborator colectate de la sursele…

- Senatul a adoptat, miercuri, o propunere legislativa de modificare a OUG 26/2000 prin care inregistrarea asociatiilor si fundatiilor este simplificata, fiind necesari doar doi membri fondatori, fața de cel puțin trei cum este in prezent. O alta prevedere a actului normativ se refera la unificarea actul…

- Senatul a adoptat luni propunerea legislativa prin care se acorda in perioada starii de urgenta si de alerta stimulente de risc cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar si universitar de 2.000 de lei lunar si personalului nedidactic si auxiliar – 1.500 de lei lunar. S-au inregistrat 85 voturi…

- Ziarul Unirea Asigurare de sanatate și alte beneficii pentru romanii care lucreaza in strainatate: Propunere legislativa adoptata in Senat Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate a fost adoptata marți…

- Senatul a adoptat, miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, o propunere legislativa prin care se acorda unele facilitați fiscale conducatorilor auto care iși desfașoara activitatea in domeniile transport de calatori și transport de marfa. Printre acestea se numara scutirea de impozitul pe venit…

- Senatul a adoptat marti propunerea legislativa ce prevede ca uniforma sa devina obligatorie in școli, cu 87 de voturi pentru, 41 contra și nicio abținere. Elevii din invatamantul general obligatoriu de stat ar urma sa primeasca cate 350 de lei anual pentru uniforma stabilita de scolile unde invata.…