Andor Mihaly din Sfantu Gheorghe, proprietarul unei firme de alpinism utilitar, a fost desemnat, de catre Asociatia Junior Business Club (JBC), cel mai bun tanar intreprinzator al anului 2020 din judetul Covasna. Asociatia JBC Covasna a acordat, pentru al 13-lea an consecutiv, Premiile Tinerilor Intreprinzatori, care vizeaza recunoasterea meritelor acelor tineri care desfasoara afaceri de […] Articolul Proprietarul unei firme de alpinism utilitar, desemnat cel mai bun tanar intreprinzator in 2022 apare prima data in Mesagerul de Covasna .