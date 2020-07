Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltarea modului de lucru de acasa nu echivaleaza cu o cerere mai mica de spatii de birouri, arata studiul „The future of global office demand” realizat de JLL, care identifica patru elemente cheie care vor juca un rol important in definirea spatiilor de birouri in viitor: lucrul din afara biroului,…

- Organizatia Internationala a Muncii (OIM) a avertizat miercuri ca milioane de muncitori emigranti, fortati sa se intoarca acasa de pandemia de Covid-19, risca sa se confrunte cu somaj si saracie in tarile lor de origine, informeaza AFP.Potrivit statisticilor OIM, in prezent sunt 164 milioane…

- Luni, in Capitala, se redeschid cresele, cu masuri speciale avand in vedere pandemia de coronavirus. Ordinul comun al ministerelor Educatiei, Sanatatii si Muncii privind redeschiderea creselor, gradinitelor si a after-school-urilor a fost publicat pe 15 iunie in Monitorul Oficial.

- Un restaurant din Bucuresti a inclus pe nota de plata o „taxa Covid-19” in valoare de 5 lei, arata poza unei note de plata publicate de fostul jurnalist si consilier al ministrului Muncii, Cristian Vasilcoiu.

- Persoanele suspecte la coronavirus, dar care nu intrunesc criteriile de spitalizare vor fi testate la domiciliu, anunța ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. In acest sens, au fost create la nivel de Centre de Sanatate raionale/Centre ale Medicilor de Familie/Asociații Medicale Teritoriale,…

- Momente de coșmar pentru o femeie din Argeșcare a nascut acasa. Proaspata mamica anascut prematur și a fost nevoie de intervenția unui echipaj SMURD carei-atransportat de urgența la spital.O femeie din Topoloveni a nascut acasa un bebeluș prematur și a ajuns de urgența la Spitalul Mioveni. A fost…

- Șefa Secției de Terapie Intensiva de la Spitalul „Dimitrie Gerota” din Capitala a caștigat lupta impotriva Covid-19. Dr. Alida Moise s-a vindecat in mod miraculos și in aceste momente se afla acasa, in stare buna.

- Covid-19 a facut inca o victima, de aceasta data, la Orhei. Un barbat a decedat in aceasta noapte la spitalul Clinic Republican, informeaza Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale.