Inca aflat in arest la domiciliu in Beirut, fostul CEO al Renault-Nissan deplange situația actuala in care se afla compania franceza și nu uita sa-și regleze conturile cu noua conducere. “Pentru moment, avem rezultate foarte mediocre si foarte multa vorbarie. Renault nu mai este decat o umbra a ceea ce era odata”, a spus Ghosn […] The post Proprietarul Dacia, „un mic producator fragil” first appeared on Ziarul National .