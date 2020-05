Proprietarii mall-urilor cer Guvernului redeschiderea acestora, intrucat pierderile financiare inregistrate in urma masurilor luate in timpul pandemiei de COVID-19 sunt enorme, iar zeci de mii de angajați au de suferit ca urmare. Noua proprietari de centre comerciale din București și 24 de orașe regionale care au in total peste 4.600 de chiriași au inaintat catre Guvern o scrisoare prin care cer reluarea activitaților, conform firmei de consultanța imobiliara CBRE. „Numai la nivelul incasarilor, aceste masuri au atras deja pierderi de aproximativ 750 de milioane de euro pentru operatorii economici…