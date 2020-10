Stiri pe aceeasi tema

- La o licitație din Boston a fost vinduta o șuvița din parul celui de-al 16-a președinte american și telegrama murdara de singe in care a fost infașurata șuvița. Numele cumparatorului nu se menționeaza. Șuvița de par al celui de-al 16-lea președinte al SUA, Abraham Lincoln, a fost vinduta pentru 81 de…

- Eveniment important in familia Allei Pugacheva și a lui Maxim Galkin. Artiștii și-au dus gemenii in clasa intii, momentul a fosty atit de emoționantnt incit a lasat-o in lacrimi pe interpreta. Emoții de nedescris nu doar pentru Liza și Gary, dar și pentru parinții lor, care i-au insoțit in prima zi…

- Cel mai batran aligator crescut in captivitate a murit la varsta de 83 de ani, la un zoo din Belgrad. Dupa ce a fost transferat din Germania, Muja nu a mai parasit niciodata micul bazin din gradina zoologica din capitala Serbiei, scrie digi24.ro.

- Poliția din Berlin a declarat ca zeci de ofițeri au fost raniți – iar trei au fost spitalizați – in timp ce au dispersat aproximativ 20.000 de oameni care protesteaza impotriva masurilor anti-pandemice. Mulți participanți sunt convinși ca pandemia coronavirusul este o „falsa alarma”, scrie ediția in…

- Recentul Consiliu European de la Bruxelles, inceput vineri si incheiat marti dimineata, ar fi putut deveni cel mai lung summit din istoria Uniunii Europene daca ar fi durat cu 25 de minute mai mult, noteaza dpa. Cel mai indelungat summit UE dateaza din decembrie 2000 si a fost gazduit de orasul francez…

- Proprietarii și administratorii restaurantelor inregistreaza pierderi financiare uriase, dupa ce, din cauza pandemiei de COVID-19, au fost interzise nunțile, cumetriile și zilele de naștere. Aceștia spun ca multe evenimente au fost anulate sau reprogramate.

- Cel mai longeviv primar al Timișoarei iși doarme somnul de veci intr-un mormant lasat de izbeliște. Nu mai are urmași, așa ca nu mai are cine sa aiba grija de locul lui de veci. Pentru ca nimeni nu-și asuma o datorie morala, se striga adunarea pe Facebook.

- Municipalitatea baimareana anunța ca a ridicat alte doua mașini abandonate pe domeniul public. Proprietarii acestora au la dispoziție 10 zile sa le ridice, altfel mașinile vor trece in proprietatea municipiului. ”In vederea identificarii proprietarilor sau a deținatorilor legali ai vehiculelor ridicate…