Proprietar podgorie: Vinul românesc este un adolescent tocmai ieşit din orfelinat, pe o piaţă destul de ofertantă Vinul romanesc este un adolescent tocmai iesit dintr-un orfelinat, provine dintr-o familie multimilenara, iar acum trebuie sa invete cu ce se "mananca"... vinul, pe o piata destul de ofertanta a declarat, joi, proprietarul unei podgorii, intr-o conferinta dedicata sectorului vitinicol. "Vinul romanesc este un adolescent tocmai iesit dintr-un orfelinat care are niste parinti ilustri, provine dintr-o familie multimilenara, iar acum trebuie sa invete cu ce se 'mananca'... vinul, daca pot sa spun asa. Cam asta suntem, pentru ca o lunga perioada de timp, practic, activitatea care insemna vanzarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

