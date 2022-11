Stiri pe aceeasi tema

- Redactora-sefa a postului de propaganda al Kremlinului Russia Today Margarita Simonian a evocat la televiziunea publica Rossiya-1, controlat de Kremlin, ca invitata a animatorului Vladimir Soloviev, care a evocat o eventuala infrangere a Rusiei in Razboiul din Ucraina, temeri ale unor conducatori rusi…

- Prezentatorul pro-Kremlin Vladimir Soloviev a ridicat problema unei infrangeri a Rusiei in Ucraina luni, la Rossiya-1, o rara deviere de la versiunea Guvernului rus, comenteaza Le Figaro, conform News.ro. ”Ar fi un dezastru care s-ar abatea asupra tarii noastre. Nu este o optiune. Nu trebuie sa pierdem…

- Propagandiștii Kremlinului au inceput sa iși puna problema ca ar putea fi judecați de catre Curtea Penala Internaționala de la Haga daca Rusia pierde razboiul impotriva Ucrainei, transmite Hotnews . „[Ucrainenii] se pregatesc sa ia Crimeea noastra. Noi facem singurul lucru pe care il putem face in aceasta…

- O sculptura intitulata „Naked Killers” („Asasini goi”), care il infațișeaza pe președintele rus Vladimir Putin gol și cu un lanț de aur la gat, stand pe o toleta aurie in timp ce il ține in poala pe omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko, portretizat in miniatura, a fost scoasa la licitație in Cehia…

- Un mesaj video difuzat de Rossia 1 arata ca cecenii lui Kadirov sunt anuntati ca in Ucraina se lupta cu satanistii impotriva paradelor LGBT. Mesajul, transmis de liderul cecen Apti Alaudinov, recent decorat de Putin cu cea mai inalta distinctie, Erou al Rusiei, este prezentat voluntarilor care urmeaza…

- Un nou moment suprarealist a avut loc la televiziunile rusești, propagandistul favorit al lui Putin, Vladimir Soloviov afirmand in timpul emisiunii sale difuzate de postul Rossiya-1 ca rușii poarta razboaie in scopuri pașnice, relateaza Hotnews . Discuția privind razboaiele in scopuri pașnice ale Rusiei…

