Propagandă sau nu? Politicienii ruși spun că se va lua Alaska de la americani (VIDEO) Viaceslav Volodin, președintele camerei inferioare a parlamentului rus, a amenințat ca țara sa ar putea revendica Alaska, in replica la sancțiunile americane. Presa deja se intreaba ce se afla insa in spatele acestei declarații, daca este vorba despre simpla propaganda, sau nu. ”America sa nu uite ca exista Alaska”, a spus Volodin, in ședința Dumei de Stat, potrivit Moscow Times . ”Cand incearca sa puna mana pe resursele noastre de peste hotare, sa se gandeasca de doua ori, fiindca și noi avem ceva luat inapoi”. Volodin a reaminti ca vicepreședintele Dumei, Piotr Tolstoi (stra-stra-nepotul lui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

