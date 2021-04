Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Iași spun caacesta este cel mai bun procent de promovabilitate comparativ cu simularile naționale din anii școlari trecuți (51.38% in 2019, 46.35% – 2018, 50.34%-2017). In anul școlar trecut, simularea naționala nu a avut loc, din cauza starii de urgența declarata la nivel național. Simularea, organizata la nivel national, s-a desfașurat in perioada 29 – 30 martie 2021, in toate cele 171 de unitați școlare cu elevi in clasa a VIII-a. La nivelul județului Iași, sunt școlarizați in anul școlar 2020-2021 un numar de 6864 de elevi de clasa a VIII-a ce…