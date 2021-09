Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Rusiei a cerut G7 sa clarifice „ce vor de la ei și de la lumea din jurul lor” dupa ce Moscova a fost abordata pentru o intalnire despre situația din Afganistan

- Dupa intalnirea cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, șeful adjunct al Administrației Prezidențiale a Rusiei, Dmitri Kozak, a declarat ca republica a cerut Rusiei ajutor in legatura cu lichidarea munițiilor din Transnistria, relateaza agenția RIA Novosti. Kozak a sosit miercuri la…

- Ministrul de Externe, Nicu Popescu, a avut prima intrevedere cu ambasadorul Rusiei in R. Moldova, Oleg Vasnetov. Intalnirea s-a petrecut luni, 9 agust, la trei zile de la investirea in functie a noului Guvern.

- Administrația de la Tiraspol a anunțat ca in regiunea transnistreana vor fi deschise 27 de secții de votare pentru alegerile in Duma de Stat a Federației Ruse din 19 septembrie. Niciun alt stat nu a deschis vreodata secții de votare in regiunea separatista a Republicii Moldova, transmite Radio Europa…

- Rusia a urmarit cu atenție deosebita procesul electoral și alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova, inclusiv prin intermediul observatorilor care au intrat in componența echipelor de monitorizare din partea CSI si OSCE. „In perioada campaniei electorale, Ministerul de Externe al Rusiei…

- La cele 17 sectii de votare deschise in Federatia Rusa s-au prezentat doar aproximativ 5.000 de alegatori pana la ora 17:00, relateaza Deschide.md. Pana la ora 18:00, prezenta la urne a diasporei este de peste 150.000 de cetateni, iar reprezentanti ai Ministerului de Externe de la Chisinau precizeaza…

- La cele 17 sectii de votare deschise in Federatia Rusa s-au prezentat doar aproximativ 5.000 de alegatori pana la ora 17:00. Pana la ora 18:00, prezenta la urne a diasporei este de peste 150.000 de cetateni, iar reprezentanti ai Ministerului de Externe de la Chisinau precizeaza ca in peste…

- Mai sunt doar trei saptamani pana la alegerile anticipate din Republica Moldova, și inca nu s-a tranșat cea mai importanta batalie politica - cea care se poarta pe numarul de secții de votare care vor fi organizate in diaspora. Curtea Suprema de Justiție a Republicii Moldova decide marți daca numarul…