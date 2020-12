PROIMOBIL.MD ajută bolnavii infectați cu COVID-19 care se află în stare gravă Din momentul in care Republica Moldova, dar și intreaga lume, a fost ingenuncheata de virusul Covid-19, Proimobil.md, practic, și-a dublat misiunea. Compania imobiliara nu doar ca iși continua menirea de baza – aceea de a gasi casa perfecta pentru oricine, dar e alaturi – moral și material – de medicii care, asemeni unor soldați, țin piept valului in creștere de infectari, dar și de bolnavii care se afla in stare grava și care lupta pentru viața. Fiind inzestrați cu un profund spirit civic, angajații Proimobil.md au mers sa doneze sange și plasma convalescenta vitala pentru pacienții cu forme… Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

