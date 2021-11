Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul bugetului de stat pentru 2022 a fost aprobat de Guvern. Potrivit estimarilor, veniturile de anul viitor vor fi de peste 50 de miliarde lei, iar cheltuielile - de peste 65 de miliarde de lei. Deficitul de 15 miliarde lei va fi acoperit din fonduri externe.

- Dreptul de a constata contraventiile si de a aplica amenzile din Legea contabilitații va fi acordat atât organelor cu atribuții de control fiscal, cât și organelor cu atribuții de administrare a veniturilor statului, precum și funcționarilor publici din cadrul Direcției generale antifrauda…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, Legea privind consumatorul vulnerabil de energie. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat ca legea se va aplica de la 1 noiembrie. ”Nu lasam pe nimeni in urma”, a transmis ministrul. „Legea privind stabilirea masurilor…

- Premierul Florin Cițu reclama un posibil „abuz de funcție” la Ministerul Justiției, acuzand ca proiectul „Anghel Saligny” ar fi fost ținut la sertar din 17 august de catre Stelian Ion. Cițu a facut aceste declarații la finalul ședinței de guvern in care a fost adoptata Ordonanța de Urgența privind programul…

- Pe agenda de vineri a Guvernului Cițu a fost un singur document - Ordonanța de Urgența pentru aprobarea controversatului proiect „Anghel Saligny”, de 50 de miliarde de lei „Anghel Saligny”, care a aruncat in aer coaliția de guvernare, este, oficial, dedicat autoritaților locale pentru investiții. Adica,…

- ACTUALIZARE: Guvernul a transmis precizari legate de acest document. Guvernul susține ca proiectul de Ordonanța de Urgența pentru aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, in original, a ajuns la Ministerul Justiției in data de 25 august, dar ar fi fost retrimis, tot in original…

- Consiliul Legislativ a emis miercuri seara un aviz favorabil cu observații și propuneri, referitor la proiectul de Ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului National de Investitii „Anghel Saligny”. Avizul Consiliului Legislativ peste obligatoriu, potrivit Constituției. In avizul pe…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a declarat luni, 30 august, ca s-a aprobat cadrul legal privind „stimularea adresabilitații populației spre vaccinare”. Astfel, cei vaccinați cu schema completa vor beneficia de o alocație individuala de hrana, in valoare de 100 de lei, dupa ce OUG va fi publicata…