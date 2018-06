Proiectul Nord Stream 2 a strans jumatate din finantarea necesara Grupul rus Gazprom si partenerii occidentali din proiectul gazoductului Nord Stream 2 au investit pana la finele lunii iunie o suma totala de 4,8 miliarde euro in acest proiect, a declarat joi directorul financiar al consortiului Nord Stream 2 AG, Paul Corcoran, transmite Itar Tass.



"Pana acum am strans 2,4 miliarde euro de la Gazprom si 2,4 miliarde euro de la partenerii occidentali. In concluzie, la finele lunii iunie avem o suma totala de 4,8 miliarde euro", a spus Paul Corcoran.



"Am primit 96% din tevi, am acoperit cu ciment 55% din aceste tevi si am mobilizat nave pentru

Sursa articol si foto: business24.ro

