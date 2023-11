Proiectul Education Advancement through Micro-credentials (TEAM) Proiectul TEAM: Sprijinirea inovației in educația in telemedicina cu colaborare transeuropeana (Supporting Innovation in Telemedicine Education with Cross-European Collaboration). Data: 17 noiembrie 2023 Proiectul Telemedicine Education Advancement through Micro-credentials (TEAM) a fost lansat oficial in 16 noiembrie 2023, printr-o intalnire virtuala inaugurala a membrilor consorțiului. Acest efort internațional de colaborare, cofinanțat de Uniunea Europeana in cadrul programului Erasmus (Cooperation Partnership in Higher Education), implica parteneri din șase țari europene: Belgia, Slovenia,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Telemedicine Education Advancement through Micro-credentials (TEAM) a fost lansat oficial in 16 noiembrie 2023, printr-o intalnire virtuala inaugurala a membrilor consorțiului. Acest efort internațional de colaborare, cofinanțat de Uniunea Europeana in cadrul programului Erasmus (Cooperation…

- O decizie similara a fost anuntata si pentru Croatia, Finlanda, Grecia si Polonia. De la Bruxelles are mai multe informatii corespondentul RRA, Bogdan Isopescu: La Bucuresti, ministrul investitiilor si proiectelor europene, Adrian Caciu, a anuntat ca in forma modificata nu se mai regaseste limitarea…

- Originea preparatului este, se pare, in Turcia, iar denumirea romaneasca ar proveni de la termenul ”sarmak”, din limba turca, termen care inseamna ”a infasura, a inveli”. Astazi, in diferite variante de compozitie, sarmalele se servesc in tari precum Turcia, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Iordania,…

- Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei va examina stadiul de punere in aplicare a hotararilor Curții Europene: Romania, vizata și eaComitetul de Miniștri al Consiliului Europei iși va ține reuniunea trimestriala de supraveghere a executarii hotararilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor…

- Pista olimpica cu o lungime de 2000 de metri de pe Lacul Lebada (Pantelimon) a fost inaugurata cu o cursa speciala in care au concurat 3 echipaje de 8+1, compuse din cele mai apreciate personalitati ale canotajului romanesc, conform news.roPista olimpica cu o lungime de 2000 de metri a fost inaugurata,…

- Florin Barbu, considera ca restricțiile impuse importurilor de produce agricole din Ucraina ar trebui menținute cel puțin pana la finele anului. Masurile restrictive privind importurile de produse agricole din Ucraina au avut un efect pozitiv asupra pietei cerealelor din Romania, iar decizia Comisiei…

- Miniștrii Agriculturii din Romania și Ungaria cred ca decizia Comisiei Europene ar trebui sa fie de prelungire a masurilor restrictive, cel puțin pana la finalul anului 2023, pentru a nu afecta competitivitatea fermierilor.Ministrul Agriculturii Florin Barbu a primit marți vizita ministrului Agriculturii…

- Premierul Marcel Ciolacu a primit-o, miercuri, pe președinta Republicii Moldova - Maia Sandu, la Palatul Victoria.Summit-ul Initiativei celor Trei Mari (I3M) si Forumul de Afaceri I3M se desfașoara miercuri și joi - 6-7 septembrie 2023, la Bucuresti. Este a doua oara cand Romania organizeaza aceste…