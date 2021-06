Proiectul de OUG privind unele schimbări fiscale în comerțul online de la 1 iulie ajunge pe masa Guvernului ​Guvernul are pe ordinea de zi un proiect de OUG care prevede unele schimbari fiscale, de la 1 iulie, în comerțul online, fiind necesara, în acest sens, transpunerea unei directive eruopene. Cei care vând prin intermediul platformelor privind comerțul electronic vor fi responsabili pentru plata TVA atunci când faciliteaza vânzari de bunuri din partea unor furnizori non-UE pâna la un plafon de 150 euro.



Actul normativ se afla în dezbatere publica din luna aprilie.

Schimbari prevazute în proiectul de OUG

- Introducerea conceptului de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „In bugetul Ministerului Educatiei se regasesc 100 de milioane de lei destinati decontarii navetei elevilor. (…) Avem acest proiect de ordonanta pe agenda sedintei de Guvern de astazi. (…) Pentru a fi decontabile trebuie sa fie reglementate, trebuie sa fie in cadrul legal. Naveta elevilor presupune…

- Proiectul de lege care reglementeaza opțiunea de-a ieși la pensie la varsta de 70 de ani, și care interzice cumulul pensiei cu salariul, pentru cei care lucreaza la stat, a intrat pe ordinea de zi a ședinței Guvernului, ce va avea loc maine. Actul normativ prevede posibilitatea ca cei care indeplinesc…

- Potrivit expunerii de motive, "proiectul de lege stabileste criteriile de incadrare in categoria consumatorilor vulnerabili de energie si reglementare a masurilor de protectie sociala pentru acestea si in special accesul la resursele energetice pentru satisfacerea nevoilor esentiale ale gospodariei…

- Proiectul de lege pus in dezbatere publica de catre Ministerul Afacerilor Interne face referire și la posesorii de permise emise in strainatate și care au incalcat legea rutiera pe drumurile din Romania. In prezent, se arata in documentul citat, Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului…

- Cei care vand prin intermediul platformelor privind comerțul electronic vor fi responsabili pentru plata TVA atunci cand faciliteaza vanzari de bunuri din partea unor furnizori non-UE pana la un plafon de 150 euro, potrivit unui proiect care transpune pachetul e-commerce realizat de Ministerul Finanțelor.…

- Platformele privind comerțul electronic vor fi responsabile pentru plata TVA atunci când faciliteaza vânzari de bunuri din partea unor furnizori non-UE pâna la un plafon de 150 euro, potrivit unui proiectului care transpune pachetul e-commerce realizat de Ministerul Finanțelor. De…

- Dupa abandonul din finala de la Miami contra lui Ashleigh Barty, Bianca Andreescu a anunțat ca nu va putea face parte din echipa Canadei pentru urmatorul meci de Fed Cup. Canadiencele înfrunta Serbia pe 16 și 17 aprilie, în deplasare.Bianca Andreescu a fost nevoita sa abandoneze…

- Guvernul are inscrisa pe ordinea de zi a sedintei de luni, in sistem online, de la ora 18.00, un proiect de ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri in sistemul de asigurari sociale de sanatate in contextul evolutiei situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului,…