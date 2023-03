Proiectul de lege privind reducerea cheltuielilor cu pensiile de serviciu, luni, pe ordinea de zi a comisiilor Senatului

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de buget-finante a Senatului a amanat, marti, pentru a doua oara, acordarea unui aviz proiectului de lege al Guvernului care vizeaza reducerea cheltuielilor cu pensiile si indemnizatiile de serviciu, jalon inclus in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Presedintele Comisiei, senatorul…

- Candidatii propusi pentru sefia AEP si functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi si consilier de conturi sunt audiati luni in comisiile parlamentare reunite juridice si de buget-finante din cele doua Camere ale Parlamentului. Toni Grebla, actualul prefect al Capitalei, este sustinut de PSD pentru…

- Toni Grebla, de la prefectura Capitalei la sefia AEP Comisiile juridice din Camera Deputatilor si Senat au pe ordinea de zi, incepand cu ora 17.30, adresa Secretarului General al Senatului prin care inainteaza demisia domnului Constantin-Florin Mituletu Buica din functia de presedinte al Autoritatii…

- “Dreptul egal la educație trebuie susținut in mod real, nu doar declarativ. Am votat pentru asigurarea transportului elevilor navetiști, lipsa banilor pentru decontarea acestuia fiind o cauza a abandonului școlar. Dupa votul unanim primit in Comisia de buget, din care fac parte, proiectul Ministerului…

- Senatul a prelungit, in plenul de luni, de la 45 la 60 de zile, termenul pentru adoptarea initiativei legislative a Executivului referitor la reducerea cheltuielilor cu pensiile de serviciu. Propunerea legislativa a Guvernului are in vedere reducerea cheltuielilor cu pensiile si indemnizatiile de serviciu,…

- Senatul a prelungit, luni, in plen, termenul pentru adoptarea proiectului de lege al Guvernului privind reducerea cheltuielilor cu pensiile de serviciu, de la 45 la 60 de zile.S-au inregistrat 70 de voturi "pentru", 22 "impotriva" si o abtinere.Liderul senatorilor USR, Radu Mihail, a afirmat ca prelungirea…

- PERICOL pentru pensiile magistraților: Guvernul Ciuca a adoptat proiectul de taiere a acestora și a altor pensii de serviciu PERICOL pentru pensiile magistraților: Guvernul Ciuca a adoptat proiectul de taiere a acestora și a altor pensii de serviciu Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca dupa…

- Guvernul a adoptat proiectul de Lege care vizeaza reducerea cheltuielilor cu pensiile de serviciu, care este prevazut in Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR . Actul normativ adoptat respecta atat prevederile PNRR, cat si deciziile CCR si urmareste ajustarea cheltuielilor totale cu pensiile…