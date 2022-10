Proiectul de imbunatatire a mediului urban in zona Coiciu - Casa de Cultura va fi realizat de Holiday D'Sign Consult SRL (DOCUMENTE)

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta a atribuit un contract de prestari servicii privind serviciul de elaborare documentatie tehnico economica a obiectivului de investitii reabilitare scoala gimnaziala nr. 39 Nicolae Tonitza Castigator a fost desemnat SRL ul ploiestean, Holiday D 39;Sign Consult pentru suma de 129.000…

- AICITIZENS – echipa de robotica a Colegiului Național „Al.I.Cuza” a realizat macheta stațiunii Vizantea, raspunzand provocarii lansate de Primaria Vizantea-Livezi, care va ridica un important complex balnear in S-E Romaniei. Proiectul – la care au lucrat pe tot parcursul vacanței de vara elevi de la…

- Istoria nu este un obiect prafuit pe o polița rece; este dovada unei umanitați vibrante, prinse intr-un vals al cautarii, dezvoltarii, decaderii și revenirilor. In explorarea istoriei, de multe ori conteaza metodele și instrumentele utilizate. Fie ca vorbim de sistemul școlar sau aprofundarea din timpul…

- De aceasta data, compania va elabora studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investitii privind Reconstructia integrala a sistemului de iluminat pe anumite bulevarde, strazi si parcuri ale municipiului Constanta Contractul in valoare de 82.900 lei fara TVA are o durata de 12 luni Potrivit www.confidas.ro,…

- Municipiul Radauți primește noi fonduri europene pentru asfaltari in valoare de 838.292,97 lei. Joi, 28 iulie 2022, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Cseke Attila, a semnat un contract de finanțare in valoare de 838.292,97 lei, pentru modernizare strazi in municipiul Radauți.…

- Primarul Constantei, Vergil Chitac a propus consilierilor locali constanteni sa aprobe vrea o casa de avocatura pentru a fi reprezentata in diverse litigii.Serviciile juridice sunt fost impartite in doua loturi.Lotul 1 are o valoare estimata la 875.000 de lei fara TVA sau 1.041.250 de lei cu TVA.Lotul…

- In aceasta perioada, compania clujeana Autoworld desfașoara proiectul de sustenabilitate #RechargeTheCity, prin care fiecare persoana care face un test-drive cu modelul Volvo Recharge ajuta la plantarea a cate 5 copaci („5forONE”).

- CARANSEBEȘ – Mai exact, firma care sa amenajeze arhitectural ruinele bisericii medievale din centrul Caransebeșului. Proiect caștigat de primarie inca din 2019, care a batut insa pasul pe loc din cauza dezinteresului firmelor acreditate care puteau sa realizeze lucrarea! Au fost nu mai puțin de 6 licitații,…