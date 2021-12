Stiri pe aceeasi tema

- O comisie va negocia cu Ministerul Justitiei alternative in afara zonei rezidentiale. "Solicitam scoaterea de pe ordinea de zi datorita ingrijorarilor intervenite in societatea civila si in urma discutiilor avute in cadrul grupului de consilieri liberali", a declarat liderul de grup al consilierilor…

- Proiectul privind extinderea Penitenciarului in Copou a fost scos de pe ordinea zi a Consiliului Local, in urma unei propuneri a liberalilor. „Consideram ca acest proiect necesita o analiza aprofundata, iar discutarea lui acum poate fi pripita", a declarat, in debutul sedintei, liderul de grup al consilierilor…

- Consilierii locali se reunesc astazi in ultima sedinta ordinara din acest an. Pe ordinea de zi au fost incluse aproape 40 de proiecte de hotarare. Unul dintre cele mai controversate ramane cel de extindere a Penitenciarului Iasi in Copou, pe terenul liber spre str. Fagului: planul urbanistic presupune…

- In mediul online a fost lansata o petitie pentru oprirea extinderii Penitenciarului in Copou. Initiatorul, Iulian Boia, este unul dintre fondatorii Asociatiei CIVICA. Proiectul de extindere a unitatii de detentie va intra in sedinta de maine a Consiliului Local. Cititi mai multe aici

- Planul de extindere a Penitenciarului pe actualul amplasament a fost pe punctul de a fi aprobat in sedinta Consiliului Local (CL) Iasi de astazi. In cadrul discutiilor din plen, liberalii au sustinut necesitatea aprobarii planului urbanistic, desi, zilele trecute, au avizat nefavorabil proiectul. Unul…

- Soarta pasajului din Copou se va decide in plen. Cum liberalii au sustinut proiectul in comisie, e posibil ca acesta sa treaca in sedinta de CL de maine. Proiectul privind extinderea Penitenciarului in Copou va fi dezbatut maine de consilierii locali, dar probabilitatea de a fi aprobat este destul de…

- Consilierii județeni au aprobat in cadrul ședinței ordinare acordarea unui mandat special reprezentantului județului in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ,,Ecoproces” Botoșani pentru a vota noile tarife.