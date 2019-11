Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a participat joi la inaugurarea statiei de comprimare gaze naturale Podisor, din judetul Giurgiu, ocazie cu care a conferit o medalie companiei Transgaz SA. "In semn de apreciere pentru importanța pe care o are pentru sistemul energetic național si pentru rolul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretul de decorare a S.C. Transgaz S.A.Astfel, in semn de apreciere pentru importanta pe care o are pentru sistemul energetic national si pentru rolul sau central in asigurarea securitatii energetice a tarii noastre, Presedintele Klaus Iohannis a conferit…

- Posibile explicații sugerate de sociologul Barbu Mateescu: “Accesul la servicii medicale, calitatea dietei, cat de mult alcool se consuma și ce tip” Speranța de viața in Romania este de 75 de ani, dar aceasta este media, caci apar diferențe semnificative intre județe, conform datelor oficiale furnizate…

- In aceasta seara, Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a sustinut, la Cotroceni, o alocutiune in cadrul ceremoniei publice de promulgare a legii privind infiintarea Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania.Domnule Presedinte al Federatiei Comunitatilor Evreiesti,Domnule…

- ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 16 septembrie a.c., urmatoarele decrete: (...) Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Scrisorii de intelegere privind avansul pentru pregatirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justitie", dintre…

- Rapsodia Toamnei are loc pe 4 septembrie in centrul orașului. E un spectacol simfonic susținut sub conducerea dirijorala a maestrului Romeo Rimbu, cu participarea mult apreciaților soliști vocali Florina și Florin Mariș – Hinsu. Se anunța a fi un concert la superlativ oferit de orchestra…

- Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba invita copiii, cu varsta de peste 4 ani, sa ia parte in perioada august – decembrie 2019 la proiectul de cultura generala intitulat Coșulețul copiilor deștepți. Intr-o lume in care copiii sunt foarte curioși și isteți, biblioteca vine…

- Alegatorii care doresc sa voteze in strainatate, la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2019, se pot inregistra ca alegatori in strainatate, prin intermediul unui formular on-line, pana cel mai tarziu la data de 11 Septembrie 2019, ora 23:59:59, informeaza Autoritatea Electorala Permanenta.…