Proiectile explozive, bombe de aruncator si cartuse, descoperite in judetul Harghita (GALERIE FOTO) Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Harghita a fost solicitat sambata, 23 aprilie, pentru identificarea mai multor elemente de munitie.Astfel, elementele de munitie au fost depistate de catre un detectorist autorizat, pe Vf. Rugat, intre localitatile Cinod si Sanmartin.Potrivit ISU Harghita, echipajul pirotehnic ajuns la locul interventiei a identificat 26 de elemente de munitie 16 proiectile explozive cal. 77 mm; 4 bucati de proiectil exploziv acuplat cal. 77 mm; 2 bombe de aruncator c ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

