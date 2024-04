Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Proiectil gasit pe un teren din Sebeș. A acționat echipa pirotehnica ISU Alba Echipa pirotehnica din cadrul Detașamentului de pompieri Alba Iulia a fost chemata sa intervina la Sebeș, unde a fost gasit un proiectil. Acțiunea s-a desfașurat pe strada Padurenilor. Pompierii s-au deplasat cu autospeciala…

- In aceasta seara un incendiu a izbucnit pe strada Spicului din Cluj Napoca. Din informațiile primite de la pompieri, incendiu se manifesta pe o suprafața de 200 mp, afectand un acoperiș la o casa și o anexa gospodareasca. Din fericire, nu sunt victime. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca…

- Echipa pirotehnica din cadrul Detașamentului de Pompieri Alba Iulia se deplaseaza, luni dimineața, pentru asanarea unui posibil proiectil gasit in zona stadionului Cetate. Forțe alocate: o Autospeciala Pirotehnica, a anunțat ISU Alba. Post-ul Posibil proiectil, in zona stadionului CETATE din Alba Iulia.…

- Echipa pirotehnica din cadrul ISU Alba se deplaseza la solicitarea IPJ Alba in localitatea Daia Romana pentru asanarea unui proiectil ramas neexplodat, gasit un urma unor sapaturi. Forțe alocate: 1 x Autospeciala pirotehnica. Știre in curs de actualizare… The post Proiectil neexplodat descoperit la…

- Mișu, cum il știu colegii, din cadrul Detașamentului de Pompieri Alba Iulia, a reusit sa ocupe al treilea an consecutiv prima treapta a podiumului, la categoria de 100 kilograme, +35 ani, devenind astfel triplu campion national la judo. Acesta a facut parte din lotul reprezentativ al IGSU – Inspectoratul…

- Nr. 47 Oradea, 07.03.2024BULETIN INFORMATIV Proiectil functional descoperit in comuna Sanmartin Un proiectil de calibru 76 de milimetri, in stare de functionare, a fost ridicat in seara zilei de miercuri, 06 martie a.c., din localitatea Cordau, comuna Sanmartin, de catre echipajul pirotehnic din cadrul…