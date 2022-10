Stiri pe aceeasi tema

- Femeile cad adesea victime ale violențelor de orice fel și nu beneficiaza de suficienta protecție din partea statului. Aceasta este concluzia mai multor ONG-uri din Romania, care pe 23 octombrie organizeaza in mai multe orașe din țara, printre care și Timișoara, un marș impotriva violenței asupra femeilor.

- Programul „Pune Mana pe Chitara” aduce turneul #GuitarMeeting pentru prima oara in Timișoara. Timp de trei zile, intre 30 septembrie și 2 octombrie, iubitorii muzicii rock și folk se pot intalni și canta impreuna cu artiștii lor preferați. Evenimentul este prezentat de Cristian Hrubaru, pe care il puteți…

- O expoziție de fotografie intitulata „Ordinul 7161 – Portrete contemporane ale unei deportari” semnata de artistul luxemburghez Marc Schroeder, care a mai fost prezentata la Brașov, Sibiu, Reșița, și la Institutul Cultural Roman din Berlin și va fi vernisata la ora 18:30 in foaierul teatrului, impreuna…

- Noaptea Alba a Filmului romanesc 2022. Evenimentul se afla la cea de-a 13-a ediție și va avea loc pe data de 16 septembrie. Filme romanești vor fi difuzate in aceasta zi in trei orașe mari din țara. Este vorba despre București, Cluj și Timișoara. Noaptea Alba a Filmului Romanesc 2022 Noaptea Alba este…

- Un numar de 21 de tineri scenografi, arhitecti si designeri din Romania, Grecia, Franta si Ungaria vor participa la Programul international de scenografie, etapa intai a festivalului DbutanT, ce se va desfasura in localitatea Ovidiu, in perioada 19 - 24 septembrie, a informat, miercuri, Teatrul de…

- Fostul judecator Cristi Danilet a fost unul dintre invitatii la prezentarea filmului documentar “O alta paradigma – hastag Rezist”, care a avut loc la cinematograful Victoria din Timisoara.

- Dupa evolutiile reusite de la Cluj-Napoca, Somcuta Mare, Gheorgheni si Gherla, cu ocazia sarbatorii locale Sfantul Grigore Luminatorul, membri ansamblului de dansuri Hayakaghak din municipiu au onorat prima editie a Festivalului „Hayastani Sakar” de la Timisoara, desfașurat intre 5-6 august. Este vorba…

- Astazi incepe un eveniment unic in Romania: Festivalului „Opera Nights” din județul Hunedoara. Serile de opera in aer liber aduc marea cultura in mijlocul mulțimii, cu intrarea libera pentru toți iubitorii muzicii bune. Festivalul se va deschide in aceast