- Ministrul Dezvoltarii, Ion Ștefan, nu și-a mai putut ascunde emoțiile in momentul in care se proiectau, pe cladirea MAI, fostul C.C., numele victimelor de la Revoluție. El a fost surprins cu lacrimi in ochi.Elemente de lumina si culoare in memoria eroilor martiri cazuti la Revolutia din decembrie…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban participa, duminica, la slujba de pomenire a eroilor Revolutiei din decembrie 1989, care are loc la Catedrala Patriarhala. Seful statului a fost intampinat la sosire de IPS Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, de premierul Orban si de alti…

- Premiera dupa Revolutie. Pentru prima data in 30 de ani, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) organizeaza Ziua portilor deschise la Comitetul Central al PCR si in biroul lui Nicolae Ceausescu. „Va invitam sa reconstituim Drumul spre democratie si libertate din 22 Decembrie 1989. Va asteptam la ora 12:08…

- Duminica dimineata, Gelu Voican Voiculescu, fost vicepremier in Guvernul provizoriu Petre Roman si actual director al Insitutului Revolutiei, a fost vazut la slujba de pomenire din Piata Revolutiei, acolo unde la final vor fi depuse si coroane de flori in memoria eroilor cazuti in 1989. Sambata,…

- Evenimentele dedicate comemorarii eroilor Revolutiei vor continua si astazi. La Catedrala Patriarhala din Bucuresti va fi oficiata o slujba de pomenire a eroilor care au murit in 1989 pentru libertate. La slujba si-a anuntat prezenta si presedintele Klaus Iohannis. Tot azi, in Capitala, vor fi organizate…

- O actiune de plantare a 46 de platani, in memoria celor 46 de eroi martiri cazuti la Braila in Revolutia din 1989, a avut loc vineri, in Parcul Monument din municipiul Braila. "Aceasta activitate a fost realizata cu sprijinul si participarea membrilor asociatiilor victimelor, revolutionarilor, elevilor,…

- Au trecut 30 de ani de la Revolutia din 1989. In ziua de Craciun, sotii Nicolae si Elena Ceausescu au fost executati. Revolutia din 1989 a constat intr o serie de proteste, lupte de strada si demonstratii desfasurate in Romania, intre 16 si 25 decembrie 1989, care au dus la caderea dictatorului Nicolae…

- ”La Olanesti, raionul Stefan Voda, a fost vandalizat un monument istoric, inaltat in perioada interbelica și inchinat eroilor locali cazuți in luptele din Primul Razboi Mondial și granicerului-erou roman Aurelian Mihailescu. Monumentul urma sa fie inaugurat pe 28 noiembrie, dupa restaurare, a declarat…