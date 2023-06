Stiri pe aceeasi tema

- O vorba romaneasca spune „afara-i vopsit gardul, inauntru-i leopardul ”. Adica, nu este nici o legatura intre ce se crede ca ar fi și ceea ce este in realitate. Economia romaneasca este cea care reflecta cel mai bine distanța dintre gard și leopard. Una ni se spune despre starea ei și alta este realitatea…

- Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, anunța ca in acest an Romania va avea crestere economica si inflatie mai mica. Am apasat pe frana cu mare atentie pentru a nu brusca economia si pana la urma am reusit, a spus Isarescu, potrivit Ziarului Financiar.

- "Avem de gestionat niște bani. E vorba unde ii direcționam. La investiții sau pe bunuri și servicii? Toate instituțiile internaționale ne spun ca pentru prima data in istorie avem o creștere economica bazata pe investiții, nu pe consum. Cu mine nu a vorbit nimeni de gaura de 20 de miliarde. Nu avem…

- Prim-adjunctul directorului general al Fondului, Gita Gopinath, a declarat ca FMI a fost surprins de puterea pietei muncii din SUA si a cheltuielilor de consum, ceea ce l-a determinat sa-si revizuiasca previziunile de crestere economica pentru tara. Comentariile ei au venit la scurt timp dupa ce ultimele…

- Romania a depașit Ungaria la crestere economica. De altfel, Romania este in fruntea Europei de Est la acest capitol. Ungaria a avut cea mai mare rata a inflației din Uniunea Europeana, iar salariul minim brut lunar pe economie a ajuns mai mic decat cel din Romania.

- In timp ce inflația a umflat extrem de mult prețurile in industria alimentara sau cea a construcțiilor, exista un domeniu in care prețurile au ramas aproape neschimbate de 10 ani. Variația anuala este de doar 0,3% fața de 2012. Este vorba de cel a bunurile și serviciile sportive. Conform Eurostat, in…

- Compania Virgin Orbit intra in faliment, dupa ce in luna ianuarie a ratat lansarea unui satelit. Reprezentanții companiei din industria aero-spațiala au cerut protecție, in conformitate cu Legea falimentului din SUA, potrivit Sky News.

- Rectificarea legii bugetului de stat va avea loc mai devreme de luna iunie pentru a putea realoca fondurile economisite spre investiții. O spune ministra finanțelor, Veronica Sirețeanu. Intr-un an de criza, pentru a asigura o creștere economica, statul trebuie sa intervina cu investiții in infrastructura,…