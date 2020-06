Stiri pe aceeasi tema

- In Statele Unite au loc proteste pasnice, pentru a paisprezecea zi consecutiv, pentru denuntarea rasismului si a brutalitatii politiei, in urma decesului unui barbat de culoare, George Floyd, in arestul politiei din Minneapolis. Fostul ofiter de politie Derek Chauvin, care si-a tinut genunchiul apasat…

- Alesi democrati din Congresul american urmau sa prezinte luni un set de masuri in cadrul luptei impotriva violentelor politistilor si a discriminarilor rasiale din Statele Unite, in urma protestelor declansate de moartea lui George Floyd, un afroamerican asfixiat pana la moarte de catre un politist…

- Secretarul adjunct al Departamentului Securitații Interne din SUA, Ken Cuccinelli, a declarat ca nu crede ca viața lui George Floyd ar fi fost cruțata daca ar fi fost alb, scrie CNN, potrivit stirileprotv.ro. Floyd, un barbat de culoare, a fost ucis de un ofițer de poliție alb in Minneapolis luna trecuta.…

- In aceasta inregistrare, vocea presedintelui american este suprapusa peste un montaj de fotografii si inregistrari video de dupa moartea lui Floyd. Moartea lui George Floyd, un barbat de culoare, la varsta de 46 de ani, intr-o arestare de catre patru politisti albi, la 25 mai, la Minneapolis, in Minnesota,…

- Acuzatiile formulate miercuri de procuratura statului american Minnesota impotriva a patru fosti politisti din Minneapolis prezinta detalii despre ultimele clipe din viata lui George Floyd, barbatul de culoare ucis in 25 mai si a carui moarte a fost urmata de proteste de strada violente in Statele…

- Raportul final al autopsiei lui George Floyd arata ca acesta a murit in urma unui stop cardiopulmonar si nu indica clar daca decesul a fost provocat de gestul politistului care i-a tinut genunchiul pe gat timp de opt minute, scrie CNN, conform Mediafax.Moartea lui George Floyd, un american…

- ​Actorul George Clooney sustine, într-un eseu publicat în Daily Beast, ca este nevoie de o „schimbare sistematica” a modului în care sunt aplicate legea si justitia penala în SUA si ca este necesara o actiune urgenta pentru a combate „pandemia” de rasism…

- Armata SUA poate fi mobilizata rapid in orasul Minneapolis, pentru restabilirea ordinii publice in contextul protestelor violente izbucnite dupa moartea unui barbat de culoare in timp ce era imobilizat de politie.