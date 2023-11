Proiect de lege: PNL vrea interzicerea sponsorizarii de catre operatorii din domeniul jocurilor de noroc a programelor televizate pentru copii

Stiri pe aceeasi tema

- Deputații PNL au propus un amendament care prevede interzicerea sponsorizarii in cadrul programelor televizate pentru copii de catre operatorii din domeniul jocurilor de noroc. Amendamentul propus de catre deputați vine in completarea unei inițiative, care prevede reducerea timpului de publicitate in…

- Grupul parlamentar al PNL a depus marți, in Parlament, un amendament care prevede ca este interzisa sponsorizarea in cadrul programelor televizate pentru copii de catre operatorii din domeniul jocurilor de noroc

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat, marti, ca industria jocurilor de noroc a avut „statul complice in ultimii 30 de ani”, mentionand ca sunt copii dependenti, oameni care isi destrama familiile si isi vand casele pentru a baga banii in aceasta industrie, iar acest…

- Trei proiecte de lege care vizeaza limitarea reclamelor la jocuri de noroc sunt blocate de cateva luni in Parlament, arata G4Media intr-o analiza a acțiunilor coaliției de guvernamant PSD-PNL.Unul din proiectele blocate este inițiat de un deputat PNL, Adrian Cozma. Acesta dorea interzicerea totala a…

- ”Reforma jocurilor de noroc – un imperativ. Vorbim despre o industrie cu o forta economica uriasa, care are nevoie de un regim juridic si fiscal mai riguros, care sa asigure un climat de legalitate, stabil, concurential si predictibil. Ministerul Finantelor a publicat un OUG care urmeaza sa fie aprobat…

- Cresc taxele de licențiere și de autorizare in domeniul jocurilor de noroc, conform unui proiect de Ordonanța de Urgența. Iar, acestea nu sunt insa singurele modificari pe care le prevede actul normativ anunțat de premierul Marccel Ciolacu și care ar trebui sa fie adoptat in ședința de Guvern din aceasta…

- Un proiect de lege care vizeaza companiile ce activeaza in zona jocurilor de noroc va fi discuta, joi, in ședința de guvern. Premierul a anunțat ca nicio companie nu va mai putea activa in acest domeniu daca nu are sediul social in Romania, dand ca exemplul companiile care aveau sediul „prin Transnistria”.…

- Ordonanța de Urgența pregatita de Guvern prevede nu doar mariri de taxe, ci urmarește sa aduca și predictibilitate, precum și sa intareasca semnificativ cadrul legal pentru operatorii din industria jocurilor de noroc din Romania.