Stiri pe aceeasi tema

- Stop turismului electoral. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si completarea unor acte normative din materie electorala, precum si din domeniul ce tine de evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani.Initiativa legislativa apartine deputatului…

- Salariatii care au in intretinere copii cu varsta pana la 8 ani pot beneficia de telemunca patru zile pe luna, potrivit unui proiect de lege pentru completarea Codului muncii. Proiectul a fost adoptat miercuri in unanimitate de Camera Deputatilor. Proiectul de lege, care are ca obiect de reglementare…

- Un proiect de lege in baza caruia permisul de conducere eliberat pentru categoria B este valabil si in cazul anumitor tipuri de motociclete a fost adoptat, joi, de Camera Deputaților in calitate de for decizional. Actul normativ va fi transmis președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. Proiectul…

- Traficul rutier este foarte aglomerat in cateva din cele mai frecventate puncte de trecere a frontierei spre Bulgaria și Ungaria, șoferii avand de așteptat ore bune la coada. Timpul de asteptare la punctul de frontiera Giurgiu este joi la pranz de peste 2 ore, acelasi fiind timpul de asteptare si la…

- Lira turceasca a ajuns la un nou minim la scurt timp dupa ce presedintele, Recep Erdogan, a fost reales sef al statului. El deține aceasta funcție de peste doua decenii. In același timp, actiunile listate pe bursa de la Istanbul inregistreaza cresteri in prima sedinta de tranzactionare de saptamana…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect de lege care prevede ca asiguratii vor avea dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav de pana la 12 ani, fata de pana la 7 ani cat este in momentul de fata. Legea merge la promulgare. Initiativa legislativa are ca obiect…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege care modifica ordonanta de urgenta 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani. Initiativa legislativa stabileste ca la o adresa nu pot fi inregistrate cu cartea de identitate mai mult de 10…

- Liberalii vor sa comaseze o parte din cele 4 runde de alegeri din 2024, pentru ca sunt multe și costisitoare, a declarat președintele PNL Nicolae Ciuca dupa ședința conducerii partidului. Premierul a subliniat ca deocamdata va fi organizat un grup de lucru care va analiza toate posibilitațile de comasare…