Proiect de lege pentru eutanasierea pisicilor. Inițiatorul, un fost USR-ist In contextul actual, in care animalele fara stapan, in special pisicile, devin tot mai numeroase și ii deranjeaza pe unii politicieni, o noua propunere legislativa , deosebit de “oportuna”, vine sa adauge și sa modifice prevederile OUG nr. 155/2001. Inițiata de deputatul neafiliat Daniel-Liviu Toda (fost USR ) și susținuta de alți cinci deputați fara stapan, propunerea vrea gestionarea nu doar a cainilor fara stapan, ci și extinderea la pisicile aflate in aceeași situație deloc de invidiat. Definiția animalului fara stapan Conform noii propuneri, un animal fara stapan este definit ca orice caine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "In sensul prezentei ordonante de urgenta, expresia 'animal fara stapan' are urmatoarea semnificatie - orice caine sau pisica crescut, adapostit, tinut pe domeniul public, in locuri publice sau in spatiile adiacente acestora, in afara proprietatii stapanului sau detinatorului acestuia, necontrolat,…

- Pisicile considerate a fi fara stapan ar putea fi capturate, duse in adaposturi si, dupa caz, eutanasiate, potrivit unei propuneri legislative privind modificarea si completarea OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a animalelor fara stapan, ordonanta care se refera la gestionarea…

- Animalele de companie ne ofera multa satisfacție și iubire necondiționata, dar vin la pachet și cu multa responsabilitate. Pentru a le asigura un trai bun, este necesar sa le ingrijim constant, sa le oferim hrana de calitate și sa le ducem la controale medicale periodice.

- In Sala de ședințe a Consiliului Local Targu Mureș, va avea loc o dezbatere despre modificarile aduse regulamentului pentru acordarea finanțarilor nerambursabile pentru proiecte culturale. Dezbaterea va avea loc saptamana viitoare, luni, 12 februarie, incepand de la ora 12.00. La dezbaterea despre Proiectul…

- Florin Doroțiu, prim vicepreședinte al PUSL și candidat, la alegerile din 2024, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, abordeaza problema animalelor abandonate din Arad, dupa ce și-a facut un plan legat de aceasta. „In calitate de cetațean preocupat de bunastarea animalelor și de starea…

- Se cere o lege anti-petarde. Initiativa legislativa propune interzicerea detinerii petardelor de catre persoanele fizice, fiind introduse masuri stricte pentru combaterea comertului ilegal cu materiale pirotehnice. Potrivit proiectului de lege, politia va avea astfel parghiile necesare pentru a lua…

- Raed Arafat indeamna oamenii sa nu foloseasca petarde de sarbatori. Ele sunt periculoase pentru copii și pentru cine le utilizeaza. Dar, spune șeful DSU, acestea afecteaza și anumalele din viața noastra. „Noi uitam impactul acestor petarde asupra animalelor. Animalele sufera, și cei care au animale…

- Fundația Zamolxes a finalizat proiectul ”Implicarea cetațenilor in dezvoltarea comunitații locale a Municipiului Campina - CIVCAMP”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020, cod SMIS 151016, care s-a desfașurat pe o perioada de 17 luni, incepand din luna iulie 2022, in…