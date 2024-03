Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul neafiliat Daniel Toda a anuntat ca va retrage proiectul de lege depus la Parlament, prin care propunea ca pisicile de pe strada, considerate a fi fara stapan, sa fie capturate, duse in adaposturi si eutanasiate in cazul in care nu sunt adoptate. El a susținut ca a primit "mesaje oribile" și…

- Hubert Thuma a reacționat la propunerea legislativa inițiata de deputatul Daniel-Liviu Toda si sustinuta de alti cinci deputati neafiliati, care prevede ca pisicile de pe strada, considerate a fi fara stapan, sa fie capturate, duse in adaposturi si eutanasiate in cazul in care nu sunt adoptate. Președintele…

- In contextul actual, in care animalele fara stapan, in special pisicile, devin tot mai numeroase și ii deranjeaza pe unii politicieni, o noua propunere legislativa , deosebit de “oportuna”, vine sa adauge și sa modifice prevederile OUG nr. 155/2001. Inițiata de deputatul neafiliat Daniel-Liviu Toda…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, anunța ca a incheiat un acord de cooperare intre județul Ilfov și regiunea Mazovia, impreuna cu omologul polonez, Mareșal al Voievodatului Mazovia, Adam Struzik. „Polonia e un exemplu de bune practici. Mai ales la capitolul economie. Iar eu…

- Autoritațile locale vor putea stabili acordarea de reduceri la impozitul pe cladirile și la cel pe terenurile deținute de cei ce doneaza sange de cel puțin trei ori intr-un an, potrivit unei propuneri legislative ce va ajunge la votul decisiv din Parlament, cel al deputaților, cu propunere de adoptare.…

- Proiectul de lege la care lucreaza Ministerul Apararii se refera la un stagiu militar voluntar șși prevede ca acesta poate fi facut de femei si barbati cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani, pe o perioada de patru luni, au precizat șefii comisilor de aparare din Parlament.

- Președintele CJ Ilfov arata, intr-o postare pe Facebook, ca in mandatul sau 36 de milioane de euro au fost investiți in infrastructura educaționala. Acest lucru a presupus școli și gradinițe noi, școli și gradinițe modernizate, puse la punct, case de cultura, centre de cultura reabilitate, terenuri…

- Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a anunțat ca instituția a reluat campaniile de sterilizari gratuite. Pentru o luna echipa CJ Ilfov, impreuna cu medicii veterinari, vor steriliza gratuit animalele de rasa comuna, atat caini, dar și pisici pe Strada Bujorilor, nr.4, de luni pana vineri.