- Legea ar bloca toate tranzactiile de la orice companie de socializare din sau sub influenta Chinei si Rusiei, a anuntat biroul lui Rubio intr-un comunicat de presa, adaugand ca un proiect de lege insotitor in Camera Reprezentantilor a fost sponsorizat de congresmanul republican Mike Gallagher si democratul…

- Donald Trump, care si-a anuntat recent candidatura in alegerile prezidentiale din 2024, a refuzat intotdeauna sa-si faca publice declaratiile fiscale pe cand se afla la Casa Alba – lucru pe care l-au facut toti presedintii americani incepand din anii ’70 – si s-a adresat justitiei pentru a bloca o cerere…

- Finantarea va fi directionata catre ”achizitionarea de echipamente critice pentru reteaua electrica”, care ”vor fi livrate rapid Ucrainei, in regim de urgenta, pentru a-i ajuta pe ucraineni sa faca fata iernii”, potrivit unei note de presa a Departamentului de Stat al SUA. ”Acest pachet de aprovizionare…

- Fostul președinte american, Donald Trump, a dat in judecata comisia care investigheaza incidentele din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu, intr-o incercare de a bloca citarea sa pentru a depune marturie sau pentru a prezenta documente, relateaza CNN . Prin acțiunea care a fost depusa la un tribunal din…

- Moment fara precedent in America: nu au existat niciodata, in caz de alegeri legislative, atat de mulți candidați care sa nu vrea sa accepte ca președintele a ajuns la Casa Alba in mod onest. Astazi se decide cine va conduce SUA ! Respectiv, azi sunt alegerile legislative, iar americanii sunt chemați…

- Cu trei zile inainte de alegeri „decisive” in Statele Unite, presedintele Joe Biden si predecesorul sau democrat Barack Obama au indemnat, sambata, sa se „voteze” pentru a proteja „democratia”, adversarul lor, Donald Trump, dorind un „val urias” republican pentru „salvarea visul american”. In timpul…

- 30 de membri liberali din Camera Reprezentanților a Congresului american i-au cerut președintelui Joe Biden sa schimbe cursul strategiei sale privind razboiul din Ucraina și sa continue diplomația directa cu Rusia pentru a pune capat conflictului care dureaza deja de luni de zile, informeaza CNN . Intr-o…

- Comisia Camerei Reprezentanților a Statelor Unite, care il ancheteaza pe fostul presedinte american Donald Trump cu privire la asaltul de la Capitoliu a votat pentru citarea lui Donald Trump, ceea ce inseamna ca va fi obligat legal sa depuna marturie in fața Congresului, scrie BBC. The post Asaltul…