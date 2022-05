Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Timiș și Muzeul Național de Arta, in parteneriat cu fundația Art Encounters și Institutul Francez din Timișoara, și-au propus un proiect extrem de ambițios pentru anul in care Timișoara va fi capitala europeana a culturii. Acesta se dorește a fi, pe buna dreptate, nu numai cel mai…

- Timișoara va gazdui o ampla expoziție Constantin Brancuși, anul viitor, fiind un punct culminant al programului cultural Timișoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii. La Muzeul Național de Arta vor fi prezentate peste 100 de opere brancușiene, multe fiind expuse pentru prima data in Romania.

- Timișoara va oferi publicului, atat cel local, dar și turiștilor straini, in anul in care va fi Capitala Europeana a Culturii, un eveniment de excepție, o expoziție Brancuși de cel mai inalt nivel. Intre 30 septembrie 2023 și 28 ianuarie 2024, la Muzeul Național de Arta din Timișoara va avea loc unul…

- Timisoara gazduieste in acest sfarșit de saptamana patru competiții canine internaționale multirasa, doua competiții de club de rasa, targ de adopții și o expoziție de timbre, la Muzeul Satului Banațean. Evenimentul este unul aniversar, implinindu-se 100 de ani de la inființarea primei asociații chinologice,…

- Mașinile de epoca vor cuceri din nou Piața Unirii din Timișoara. La sfarșitul lunii aprilie are loc Retroparada Primaverii. Vizitatorii sunt așteptați sa admire peste 80 de vehicule din istoria automobilistica. Cea mai veche mașina este din ‘38, dar inscrierile sunt inca deschise.

- Aniversarea a 75 de ani de activitate a Operei Naționale din Timișoara va fi sarbatorita la Muzeul Național al Banatului cu o expoziție dedicata evenimentului. Muzeul Național al Banatului in colaborare cu Opera Naționala Romana din Timișoara și cu sprijinul Consiliului Județean Timiș organizeaza o…

- O lume fascinanta, unde curioșii de toate varstele pot afla informații inedite despre cele mai controversate animale care au trait pe Terra vreodata, ajunge in Timișoara. Lumea Dinozaurilor „aduce” in ansamblul Iulius Town 19 exemplare, in marime naturala, a celor mai cunoscute specii de dinozauri descoperite…

- "Brancusi vazut in 145 de portrete" si "Anotimpul tacerilor" sunt proiectele prin care "Ziua Brancusi" a fost marcata sambata la Pavilionul Romaniei la Expo 2020 Dubai, in parteneriat cu Muzeul National "Constantin Brancusi. Cele doua initiative artistice, prezentate publicului international la Pavilionul…