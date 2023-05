Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Progresul Ezeriș a pierdut, scor 1-5, partida din deplasare cu CSO Retezatul Hațeg, in etapa a VII-a a play-out-ului Seriei a VII-a! Chiar daca directorul sportiv Cristian Șodanca a recunoscut superioritatea adversarului mai ales in prima repriza, oficialul carașean s-a declarat extrem de nemulțumit…

- CARAȘ-SEVERIN – FC Progresul Ezeriș a obținut vineri, 28 aprilie, o remiza, scor 0-0, pe terenul echipei CS Armata Aurul Brad! Ratarile au facut ca echipa lui Manu și Șodanca sa nu plece cu toate punctele de la Brad! In urma acestui rezultat de egalitate inregistrat, Progresul are 15 puncte, cu doua…

- CARAȘ-SEVERIN – Progresul va disputa un alt meci foarte dificil! Ezerișul va juca vineri, 28 aprilie, de la ora 17, in deplasare, cu Armata Aurul Brad (23 de puncte)! Trupa lui Manu și Șodanca are nevoie de puncte ca de aer, deoarece iși va juca in aceste etape ultimele șanse de a se salva de la retrogradare.…

- CARAȘ-SEVERIN – AFC Voința Lupac va juca sambata, 22 aprilie, de la ora 17, acasa, cu CS Armata Aurul Brad, in etapa a IV-a a play-out-ului Seriei a VII-a! Lupacul este lider cu 33 de puncte, iar Bradul este pe poziția a treia, cu 20 de puncte! „Intalnim acasa Bradul, un joc important, de fapt toate…

- REȘIȚA – Formațiile carașene vor juca la finalul acestei saptamani o noua runda din cadrul Ligii 3! Așadar, CSM Reșița va evolua vineri, 14 aprilie, in deplasare, cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, in etapa a III-a a play-off-ului din Seria a VIII-a! Rosso-nerii sunt lideri cu 48 de puncte, in timp ce…

- CARAȘ-SEVERIN – FC Progresul Ezeriș a obținut un punct important in confruntarea cu CSM Jiul Petroșani, din prima etapa din play-out! Scorul final a fost 1-1: Bogdan Matei a inscris din penalty pentru Jiul, iar golul carașenilor a fost inscris de Teka Ebenezer! Dupa acest punct obținut pe terenul liderului…

- CARAȘ-SEVERIN – Cele doua formații carașene care evolueaza in Seria a VII-a a Ligii 3, AFC Voința Lupac și ACS Progresul Ezeriș, vor juca vineri, 17 martie, de la ora 15, in deplasare cu CSM Deva, respectiv acasa cu Armata Aurul Brad! Daca Lupacul va juca pe terenul liderului Deva (42 de puncte), de…

- CARAȘ-SEVERIN – Progresul Ezeriș a pierdut vineri, 10 martie, scor 0-3, cu CS Gilortul Targu Carbunești, in etapa a XVI-a a Ligii 3, Seria a VII-a! Greșelile din defensiva Progresului s-au vazut, din pacate, și pe tabela de marcaj! Pentru Gilortul au inscris Bogdan Danaricu (13′), Ionuț Gilcescu (45′),…