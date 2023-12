Stiri pe aceeasi tema

- Romania, in componenta David Popovici, George-Alexandru Stoica-Constantin, Mihai Gergely, Patrick-Sebastian Dinu, s-a calificat in finala probei masculine de stafeta 4x50 m liber, marti dimineata, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 metri) de la Otopeni.

- A aparut programul zilei de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt 2023. Competitia care va avea loc la Otopeni incepe astazi si va putea fi urmarita in LIVE in AntenaPLAY. Romanii incep asaltul spre medalii! Startul se da la ora 9:30, cu seriile la 400 de metri mixt feminin. Brigitta Vass,…

- Vlad Stancu (18 ani) s-a impus in probele individuale de 400 m liber și 1500 m la Campionatele Naționale in bazin scurt și privește cu nerabdare spre competiția europeana care va avea loc intre 5 și 10 decembrie la Otopeni. Vlad Stancu se pregatește de a doua competiție de seniori din cariera sa, dar…

- David Popovici a caștigat proba de 50 metri liber cu un timp de 21,52 s, stabilind astfel un nou record național in ultima zi a intrecerii de la Otopeni. David Popovici a incheiat a treia competiție in bazin scurt din acest sezon cu un nou record național in proba de 50 de metri liber și cu o clasare…

- David Popovici a castigat, vineri, medalia de aur in proba de 200 m liber din cadrul Campionatului National in bazin de 25 de metri, competitie care are loc la Otopeni.Popovici, legitimat la CS Dinamo, a incheiat proba intr-un minut, 43 de secunde si o sutime, potrivit news.ro. Pe locul doi…

- David Popovici (19 ani) a parcurs cele opt lungimi de bazin in 1:47,16 și va porni de pe culoarul al patrulea in finala care se va disputa in aceasta seara de la ora dupa ora 18:00. In ultimul act va fi prezent și Vlad Stancu, el calificandu-se cu a treia performanța (1:49, 25). David Popovici a inceput…

- David Popovici a castigat o prima medalie de aur la Campionatul National in bazin de 25 de metri de la Otopeni. El s-a impus la 100 de metri liber, conform CS Dinamo. Elevul antrenorului Adrian Radulescu va aborda cate o proba in fiecare zi din cele patru de concurs, astfel: 100 m liber (joi),…

- Sportivul roman David Popovici (CS Dinamo) a castigat proba de 100 m liber, joi, la Campionatele Nationale de inot in bazin scurt (25 metri), gazduite de la Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.