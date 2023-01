Stiri pe aceeasi tema

- Programul Tomata va continua in 2023 insa doar pentru legumicultorii care produc roșii in primavara. Ministerul Agriculturii a pregatit proiectul de act normativ care stabilește condițiile ce trebuie respectate de legumicultorii care cultiva roșii in spații protejate. Sprijinul financiar din partea…

- Elon Musk a devenit mai sarac in acest an cu 100,5 miliarde de dolari, arata datele Bloomberg. Cu toate acestea, iși menține prima poziție in topul bogaților lumii, cu o avere de 169,8 miliarde de dolari.

- ”In perioada 1.I-30.IX.2022, resursele de energie primara au scazut cu 1,8%, iar cele de energie electrica au scazut cu 4,3% fata de perioada 1.I-30.IX.2021. Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-30.IX.2022, au totalizat 24.828.000 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 443.600…

- Averea neta a lui Elon Musk a scazut marti, 8 noiembrie, sub 200 miliarde de dolari, dupa ce investitorii au vandut masiv actiuni Tesla, din cauza temerilor ca directorul general si principalul actionar al celui mai valoros producator de automobile electrice este mai preocupat de reteaua de socializare…

- Lucrarile la Centura Sud a Timisoarei decurg greoi. DRDP Timisoara anunta ca stadiul de realizare nu e completat nici macar in proportie de 60%. La finele lunii octombrie stadiul de realizare era de aproape 58%, conform sursei citate. „Ritmul a fost in continuare scazut, mobilizarea insuficienta, fiind…

- Incepand cu data de 15 octombrie 2022 și pana in prezent, in comuna Bistra, peste 95% din dosare au fost date la plata, urmand ca acestea sa fie finalizate pana la sfarșitul lunii octombrie 2022. Cei aproape 700 de fermieri din comuna Bistra care au depus documentele vor primi avansul de 60% din suma…

- ”Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a scazut la valoarea de 34,7 puncte. Aceasta situatie s-a datorat scaderii, cu 12,5 puncte a componentei de anticipatii si cu 8 puncte a componentei de conditii curente. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni a scazut,…

- „Desi lupta cu saracia nu este usoara si uneori pare ca este in zadar, cifrele ne dau curaj: daca in anul 2011 aveam 400.000 de beneficiari de ajutor social, astazi am ajuns la 150.000 si vreau sa le multumesc tuturor celor care lucreaza neobosit, zi de zi, pentru a-i scoate pe semenii lor din saracie.…