Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al MApN, pana la data de 3 februarie se pot face inscrieri la cursul de formare a subofițerilor in activitate. Se scot la concurs 306 locuri (suplimentare pentru anul școlar 2022-2023), astfel:181 de locuri la Scoala Militara de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre…

- REGIA AUTONOMA JUDEȚEANA DE DRUMURI ARGEȘ R.A., Pitești, strada George Coșbuc, nr. 40, județul Argeș, J03/1091/2010, RO 27648587, telefon/fax 0248/280.958, 0248/282.929, intenționeaza sa solicite de la ADMINISTRAȚIA NAȚIONALA „APELE ROMANE” Administrația Bazinala de Apa Argeș – Vedea, aviz de gospodarire…

- Romania da aproape jumatate, 45%, din nașterile inregistrate in randul fetelor cu varste mai mici de 15 ani in Uniunea Europeana, informeaza Salvati Copiii Romania, intr-un comunicat. In anul 2020, 731 de fete cu varsta sub 15 ani au devenit mame, in top fiind județele Mureș (63 de mame cu varsta sub…

- Un barbat in varsta de 35 de ani, din Pitești, județul Argeș, a fost reținut dupa ce și-a agresat fosta iubita, in varsta de 29 de ani. O alta femeie, care a sarit in apararea victimei, a fost și ea lovita.

- Membrii gruparilor vizate ar fi dat bani imprumut bani cu dobanzi de pana la 400% și ar fi amenințat cu violența și privare de libertate victimele. Concret, intr-unul dintre dosare ar fi vizați Petronel, Florin, Gelu, Bogdan, Mihai și Calin Corduneanu in vreme ce in al doilea dosar ar fi vizați Adrian…

- Teatrul Arlechino Brașov a fost invitat sa participe Festivalul Internațional de Arta Animației „Euromarionete” de la Arad. La Festivalul Internațional „Euromarionete”, artiștii teatrului pentru copii din Brașov vor prezenta spectacolul „Pescarușul Folly din orașul pisicilor” (2021). Evenimentul ,…

- Filarmonica „Mihail Jora”, in parteneriat cu Asociația Spazio Musica (Genova), pune in șcena una dintre cele mai cunoscute opere din toate timpurile: „Barbierul din Sevilla” de Gioachino Rossini, opera bufa in trei acte. Dirijor: Vittorio Parisi. Scenografia și Regia: Gabriella Ravazzi. Interpreteaza:…