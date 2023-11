Programul spectacolelor Operei Naționale Române din Timișoara Sunteți invitați la Opera! Programul lunii noiembrie 2023: Joi, 23 noiembrie 2023, ora: 19.00 SPECTACOL EXTRAORDINAR FAMILIA ADDAMS de Andrew Lippa Musical susținut de Teatrul „Excelsior” din București in limba romana. Detalii: https://www.ort.ro/eveniment/620/ro/Familia-Addams.html https://www.facebook.com/events/686940809712779 Marți, 28 noiembrie 2023, ora: 19.00 Concert dedicat Zilei Naționale a Romaniei susținut la sediul Teatrului Municipal „Traian Grozavescu” din Lugoj Detalii: https://www.ort.ro/eveniment/628/ro/CONCERT-DEDICAT-ZILEI-NAȚIONALE-A-ROMANIEI.html Miercuri, 29 noiembrie 2023,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

