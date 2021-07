Programul Rabla Plus a fost suplimentat cu 40 de milioane de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul alocat persoanelor fizice in cadrul Programului Rabla Plus va fi suplimentat cu 40 de milioane de lei, in conditiile in care cele 200 de milioane de lei alocate initial au fost epuizate in mai putin de doua luni, anunta Administratia Fondului pentru Mediu. In cadrul Programului Rabla Plus se…

- Interesul romanilor pentru programul Rabla a crescut constant in ultimii ani, susținut de valoarea tot mai mare a subvenției de la stat, dar și de flexibilizarea condițiilor de participare. Conform unui sondaj al Autovit, cele mai mari avantaje sunt la achiziția mașinilor nepoluante, iar romanii au…

- Persoanele fizice pot merge, incepand de luni, 26 aprilie 2021, ora 10:00, la producatorii validati in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere in programele Rabla Clasic si Rabla Plus, a anuntat, vineri seara, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). De asemenea, persoanele juridice pot transmite…