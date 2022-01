Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta ca programul Rabla pentru anul in curs va incepe in 4 februarie, saptamana aceasta fiind pusa la punct varianta finala. Tanczos afirma ca autoritatile isi iau angajamentul ca vor majora anual, pentru urmatorii trei ani, cu 10% bugetul alocat acestui program. “Poimaine o sa avem varianta finala. Am avut o […] The post Programul Rabla, din 4 februarie. Bugetul ar putea fi majorat anual cu 10 procente appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .