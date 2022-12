Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele Enel din judetele Timis, Caras-Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise luni, 2 ianuarie 2023, zi libera legala. Serviciul de call center va fi disponibil in aceasta zi numai pentru informații in sistem automat

- 1,18 miliarde de euro urmeaza sa ajunga in regiunea de Vest a țarii, adica in județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. Fondurile, alocate prin Programul Regional Vest 2021-2027, care a fost aprobat de Comisia Europeana și anunțat oficial miercuri la Timișoara, vor putea fi accesate de instituțiile…

- Operațiune antidrog de proporții, in aceasta dimineața, in vestul țarii, intr=o ancheta coordonata de DIICOT Arad – polițiștii de la ”Crima Organizata” și cei din trupele speciale au descins in 39 de locații din Timiș, Arad, Caraș Severin și Bihor. Sunt vizați membrii mai multor grupari de trafic…

- Poveștile a opt sinagogi din județele Timiș, Caraș-Severin și Arad au fost incluse intr-o platforma digitala unica in Romania. Sinagogile pot fi vizitate de acum online, de oriunde din lume.