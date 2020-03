Stiri pe aceeasi tema

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat marti seara ca a fost adoptata o hotarare de guvern pentru continuarea Programului "Prima casa", caruia i-a fost alocat un plafon similar anilor precedenti, de aproximativ doua miliarde de lei.Citește și: OFICIAL - Guvernul adopta…

- Programul ”Prima Casa” va continua și in acest an, cu un plafon de garanții de 2 miliarde de lei, același ca și anul trecut. Din 2021, insa, este posibil sa scada la 1,5 miliarde lei. Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, spus ca atat Prima Casa, cat și alte programe guvernamentale de acest tip, vor fi…

- Plafonul garantiilor din programul Prima Casa „e de doua miliarde de lei” Plafonul garantiilor ce pot fi emise, în acest an, pentru credite din programul Prima Casa este de doua miliarde de lei, potrivit unui proiect de hotarâre de Guvern, aflat în dezbatere publica. De…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) dorește sa continue programul Prima casa. În acest sens a elaborat un proiect de hotarâre prin care se stabilește plafonul pentru acest an la 2 miliarde lei. Vezi proiectulConform notei de fundamentare, în 2021 ar trebui ca plafonul sa…

- Cițu: Programul "Prima Casa" exista, functioneaza și are un plafon de doua miliarde de lei Programul "Prima Casa" functioneaza, are un plafon de doua miliarde de lei si nu au fost schimbate nici criteriile de acordare a creditului, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice,…

- Prin desfiintarea programului ''Prima casa'', o familie care are nevoie de locuinta va suporta peste 100.000 lei in plus prin accesarea unor alte tipuri de imprumuturi, a scris, miercuri, pe pagina sa de Facebook, presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene. Presedintele PSD Neamt…

- De la lansarea Programului de stat ”Prima Casa” pana in prezent au fost inregistrate 4031 cereri. Dintre acestea au fost acceptate 3871 cereri, astfel prin intermediul Programului au fost procurate 3871 locuințe.Suma totala a creditelor acordate de catre banci este de 1.937.588.