A fost stabilit Programul Festivalului cu specific roman “Sigiliul Romei in Arges”, editia a VI-a Campulung, Castrul Roman Jidova, 5 septembrie 2020 Amfitrionii evenimentului vor fi actorii: Maria Magdalena Chihaia și Nae Alexandru 17:00 – Deschiderea oficiala a evenimentului 17:10-17.20 – Prezentarea trupelor de reconstructie istorica Deschiderea taberelor și atelierelor Geto-dacii din Moldova Castrum Novis […] Articolul Programul Festivalului cu specific roman “Sigiliul Romei in Arges”, editia a VI-a apare prima data in Observator de Argeș .