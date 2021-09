Stiri pe aceeasi tema

- Toate activitatile se vor desfasura cu respectarea normelor sanitare in vigoare.Deschiderea evenimentului Noaptea Bibliotecii 2021 va avea loc pe data de 25 septembrie, la ora 16.00, pe platforma din fata Bibliotecii Judetene "Ioan N. Roman" Constanta.Program: bull; Atelier de jocuri si improvizatii…

- Cafeaua este una dintre cele mai preferate bauturi, la nivel mondial. Aceasta are nenumarate beneficii asupra sanatații generale și memoriei daca nu este consumata in cantitați excesive. Pe langa senzația de reimprospatare, cafeaua are o multitudine de beneficii asupra sanatații. Mai mult de atat,…

- Nu mai este nici un secret despre acele corsete care te ajuta sa ai o talie perfecta. Sunt utilizate de catre femei și chiar de barbați inca din cele mai vechi timpuri, diferența o face insa materialul din care sunt concepute. Cu mulți ani inainte aceste corsete erau fabricate din materiale foarte rigide,…

- Antrenorul formatiei CSO Filiasi , Mario Gaman, nu a fost foarte incantat de repartizarea facuta de reprezentantii FRF la Liga 3. Tehnicianul considera ca seria 6, din care face parte echipa sa, alaturi de Universitatea II Craiova, CSM Slatina, Vedita Colonesti, Petrolul Potcoava, Viitorul Daesti, Flacara…

- FC Botoșani a invins-o pe Gaz Metan in deplasare, scor 1-0, intr-o partida contand pentru runda #5 din Liga 1. Mihai Teja, antrenorul medieșenilor, a tras concluziile la finalul partidei. Programul și rezultatele etapei #5 „Trebuie sa fim mai atenți și sa blocam spațiile. Suntem la inceput de drum,…

- Misiunea de monitorizare a Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) al Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) a decis anterior sa renunțe la trimiterea de observatori la alegerile legislative pentru Duma de Stat, din septembrie anul curent. Aceasa…

- Pe 14 și 15 august, comuna – muzeu in aer liber Ciocanești va gazdui cea de-a XVII-a ediție a Festivalului Național al Pastravului. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina”, impreuna cu Primaria și Consiliul Local Ciocanești. Programul primei zile cuprinde…

