- La data de 28 iunie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub coordonarea Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, au efectuat cinci percheziții domiciliare la persoane banuite de comiterea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.…

- Nr. crt. DATA TRASEUL DE ACTIUNE OBS. 1. 01.06. 2023 Targoviște – Aleea Manastirea Dealu - Aleea Sinaia – Bd. Eroilor DJ 712 Teiș – Șotanga DN7 –Lungulețu - Titu DJ 701 – Cornațelu – Odobești DJ 701 A Braniștea - Plopu…

- Joi, 01 iunie a.c., intre orele 10:00 – 18:00, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, pompierii din localitațile Targoviște, Titu, Moreni, Gaești, Pucioasa, Voinești, Racari, Potlogi, Cornești, Vișina și Fieni iși deschid porțile pentru le oferi copiilor posibilitatea de a interacționa cu eroii…

- Au inceput lucrarile de modernizare la DN 7 Baldana – Titu, ministrul Sorin Grindeanu a facut o vizita pe șantier alaturi de președintele CJ Dambovita, Corneliu Ștefan, prefectul județului Dambovița, Claudia Gilia, secretarul de stat Ionuț Savoiu, parlamentari, primarul municipiului Targoviște, Cristian…

- PERFORMANȚA… Succes de excepție pentru Colegiul Național „Cuza Voda” Huși, etapa naționala a Olimpiadei de Tehnologia Informației, care, anul acesta, a avut loc la Targoviște, in perioada 25 – 28 mai 2023! Elevul David Gaina, clasa a X-a, a cucerit medalia de aur, iar Raul Andrei, elev in clasa a IX-a,…

- Un accident violent a avut loc, vineri dupa-amiaza, pe DN 7, pe raza orașului Titu. In coliziune au fost implicate doua autoturisme, conduse de doi tineri, din Potlogi și Corbii Mari, cu varste de 34 și 21 de ani. In urma impactului, un pasager, de 30 de ani, din Odobești a fost ranit. Acesta a fost…

- Un barbat din Picior de Munte, in varsta de 54 de ani, a fost condamnat la inchisoare, pentru o perioada de un an și patru luni. Acesta va trebui sa stea dupa gratii timp de 16 luni, pentru ca a pus in circulație un vehicul neinmatriculat și a condus un autoturism deși avea suspendat dreptul a de conduce.…

- GRAFICUL de lucru cu aparatele de masurare a vitezei in luna MAI 2023 Nr. crt. DATA TRASEUL DE ACTIUNE OBS. 1. 01.05. 2023 Targoviste: Calea Bucuresti - Calea Campulung - Soseaua Gaesti - Bd. I.C. Bratianu DJ 702 B Raciu - Rancaciov DJ 702 B Dragomiresti…